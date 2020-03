Formula 1, Gran Premio di Montecarlo cancellato: il coronavirus colpisce ancora, rinviati Spagna e Olanda

19 marzo 2020 a

a

a

Dopo il rinvio di delle gare in Bahrain, Vietnam e Cina e la cancellazione del GP d’Australia, la FIA ha deciso di posticipare anche i Gran Premi di Spagna e Olanda e di cancellare quello di Montecarlo a causa dell'emergenza coronavirus. La decisione è stata presa dopo gli ultimi sviluppi del contagio in Europa.

"No alla nuova auto". Ferrari sola contro nove team: Formula 1, Maranello è sotto assedio

Il GP di Monaco era previsto per il 24 maggio, ma è stato definitivamente cancellato, come ha annunciato l'Automobil Club di Monaco. E' solo la quinta volta che la gara del Principato non fa parte del calendario di F1 dopo quattro assenze negli anni '50. La Formula 1 ha anche ufficializzato che sarà rimandata al 2022 l'entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico che era prevista per la prossima stagione. Organizzatori e team hanno preso all'unanimità la decisione di far slittare di un anno le modifiche tecniche mentre è confermata l'introduzione delle regole finanziarie che contemplano un tetto massimo di budget a disposizione.