Formula 1, salta anche il GP di Baku: la voce dall'Azerbaigian, il coronavirus blocca il mondiale

La Formula 1 sta per perdere anche il Gran Premio di Baku. Che dovrebbe essere il primo di questa stagione mai veramente iniziata: il 7 giugno la federazione vorrebbe finalmente provare a correre, ma il condizionale è d’obbligo. Già sono saltati (tra rinvii e cancellazioni) i primi sette GP del mondiale, quello di Baku potrebbe essere il prossimo. Questo perché il coronavirus è arrivato anche in Azerbaigian, tanto che le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport riportano che già nella giornata di lunedì 23 marzo potrebbe arrivare la comunicazione ufficiale sul GP. Non è chiaro se sarà una cancellazione o un rinvio, ma comunque l’inizio della stagione slitterebbe al 13 giugno Montreal. Anche se ormai è inutile fare previsioni.