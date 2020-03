Coronavirus, Roger Federer e la moglie donano un milione di franchi per l'emergenza in Svizzera

25 marzo 2020 a

Roger Federer e la moglie Mirka scendono in campo contro l'emergenza coronavirus, che ha colpito anche la Svizzera, con una donazione di un milione di franchi in favore delle famiglie in difficoltà: "Insieme supereremo questa crisi". "Sono tempi difficili quelli che stiamo affrontando – ha scritto Federer su Instagram – e nessuno dovrebbe essere lasciato indietro. Io e Mirka (la moglie, ndr) abbiamo deciso di donare un milione di franchi svizzeri per le famiglie più vulnerabili del nostro Paese. Il nostro contributo è solo un inizio, speriamo che altri vogliano unirsi a noi nel supportare tante altre famiglie in difficoltà. Insieme possiamo superare questa crisi. Restate in salute!". L'ultimo bollettino del 24 marzo riferisce che in Svizzera i contagiati siano 8836, con 86 persone morte.