Lapo Elkann a brutto muso contro Cobolli Gigli: "Prendi esempio da Cristiano Ronaldo. E ringrazia"

26 marzo 2020 a

a

a

Un Lapo Elkann sempre più scatenato. Ora nel mirino del rampollo Agnelli ci finisce niente meno che Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, il quale si era scagliato contro Cristiano Ronaldo: "È andato via dalla mamma, ma poi si fa vedere mentre prende il sole in una mega piscina". Così Cobolli Gigli riferendosi al fatto che il portoghese avesse lasciato Torino (e riferendosi, soprattutto, ad alcuni scatti postati da CR7 sui social). Parole che non sono affatto piaciute a Lapo Elkann, che ha replicato a brutto muso: "Caro Cobolli Gigli, CR7 fa da SEMPRE tanta beneficenza. Inoltre, Cristiano insieme a Jorge Mendes ha donato 35 posti di terapia intensiva agli ospedali di Oporto e di Lisbona - ha rimarcato -. Al posto di criticare solo per avere visibilità non le sembra opportuno prendere esempio e ringraziare CR7 e tutti quelli che stanno facendo tanto davanti a questa emergenza? CR7, we love you", conclude il rampollo.

Juve-Inter a porte chiuse Gli effetti del coronavirus: stravolto il match scudetto