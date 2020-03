Coronavirus, Neymar in quarantena gioca a footvolley con gli amici: è polemica

28 marzo 2020 a

Neymar al centro delle critiche in Brasile. Il numero 10 della Seleçao, tornato col permesso del Psg in patria per stare vicino ai suoi familiari in questi giorni di quarantena, ha infatti pubblicato sul proprio Instagram delle foto che lo ritraggono in spiaggia mentre gioca a footvolley in compagnia di diversi amici senza mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza. Immagini che hanno scatenato immediatamente una pioggia di critiche.

Nel frattempo l'attaccante del Psg è tra i protagonisti della campagna di solidarietà per aiutare le famiglie che vivono nelle "favelas" di San Paolo dove, secondo la stampa brasiliana, si è registrato il maggior numero di vittime per il Covid-19. La raccolta fondi servirà per assicurare generi alimentari e prodotti igienici.