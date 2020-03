Coronavirus, Gaston Ramirez accusa: "Solo la Sampdoria ha i contagiati? Tante squadre hanno nascosto tutto"

30 marzo 2020 a

La serie A e l’intero mondo del calcio si chiedono se sarà possibile portare a termine la stagione sospesa a causa dell’emergenza coronavirus. Nel frattempo da Genova arrivano le parole dure di Gaston Ramirez contro alcune società e contro il sistema in generale per la gestione dell’epidemia: “La Sampdoria non ha tenuto nascosto nulla, tante altre squadre sì e non lo capisco - ha dichiarato al Secolo XIX - è una mancanza di rispetto verso chi è stato trasparente e verso le persone che sono entrate in contatto con i contagiati. Rivelare di avere il virus non è una macchia sulla fedina penale, è questione di salute, di etica. Qualcuno pensa seriamente che in serie A solo la Sampdoria abbia avuto 5, 6, 7 contagiati?”. Ramirez ha anche parlato della questione del taglio degli stipendi chiesto dalla Lega Calcio: “I soldi in questo momento servono a una cosa sola, aiutare i medici, gli infermieri, la ricerca scientifica, acquistare le mascherine e i macchinari. Togliamoceli per questa finalità”.