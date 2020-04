Milan, Yonghong Li contro Gordon Singer: "Serve passione, il Milan merita di meglio". Da che pulpito...

03 aprile 2020 a

Un clamoroso attacco al presidente da parte dell'ex presidente (fantasma?). Si parla del Milan e delle parole di Yonghong Li contro Gordon Singer, patron di Elliott e dei rossoneri. Commentando indiscrezioni relative al fatto che Elliott starebbe già meditando di vendere il club, Mr Li ha commentato: "Questa cosa non è buona. La squadra andrebbe trattata con passione, non come un investimento senza emozioni. Guardate all'esperienza di Singer: il club merita di meglio". Pensiero che potrebbe anche essere condivisibile, viste le condizioni in cui versa il Milan e visto il piano di rilancio assai modesto. Eppure, se a pontificare sul punto è il presidente della disastrosa parentesi cinese, storcere il naso sembra inevitabile. Ma tant'è, Yonghong Li aggiunge: "Perché ha aspettato tutto questo tempo per iniziare presumibilmente a prendersi cura della squadra?".