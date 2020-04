Coronavirus, Claudio Lotito ha un piano di riapertura: Formello sanificato, Lazio pronta per la Fase 2

10 aprile 2020 a

a

a

Claudio Lotito continua a credere fortemente che il campionato di serie A avrà la sua degna conclusione, nonostante l’emergenza coronavirus. Il presidente della Lazio ha fatto sanificare il centro di Formello dalla sua azienda di pulizie, la stessa dello Spallanzani: lo scrive il Corriere della Sport, che svela il piano di Lotito per riprendere al più presto l’attività sportiva. È infatti in programma una video conferenza interna alla società per gettare le basi della ripresa: il numero uno biancocelesti vorrebbe procedere con le visite e i test clinici entro la fine di aprile, in modo da farsi trovare pronto per la Fase 2 già dal 4 maggio. Ma ovviamente sarà tutto inutile senza l’ok di governo e Figc.

"Buffa la tesi dei bianconeri". Diaconale sulla ripresa degli allenamenti: la differenza tra Juve e Lazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.