Anzio, bimbi sbranati dal rottweiler della nonna: orrore in una villa

Si trovano in gravi condizioni i due bimbi azzannati dal cane della nonna. È accaduto a Lavinio Lido di Enea, frazione del comune di Anzio sul lungomare laziale. Qui, in una villetta, due fratellini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti da un rottweiler di proprietà della nonna. I due bimbi sono stati elitrasportati, in codice rosso, al Bambino Gesù mentre il cane è stato prelevato dal Servizio Sanitario Veterinario. Informata la procura di Velletri dai carabinieri di Lavinio intervenuti sul posto.

Stando alle prime informazioni, il cane della nonna, con regolare microchip, ha scavalcato la recinzione scagliandosi contro i due fratellini. Il rottweiler sembra che prima di oggi non avesse mai dato segni di aggressività. I piccoli non sarebbero in pericolo di vita, ma non si esclude che debbano essere operati per ridurre le conseguenze dei morsi. Sono invece sotto choc, come la nonna che li accudiva, anche i genitori che erano al lavoro. Anche loro abitano nella zona delle villette del Lido delle Sirene. Sul posto al momento ci sono i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.