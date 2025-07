Claudio Lotito ricoverato al Gemelli: "Un malore". Poi parla lui: "Queste sono le maledizioni"

Intorno a metà pomeriggio i siti sportivi sganciano una bomba piuttosto allarmante. "Malore per Claudio Lotito, è ricoverato al Gemelli" a causa di "un malore". I social ribollono e come sempre, quando si parla del patron della Lazio, ai commenti preoccupati si alternano sfottò decisamente fuori luogo e addirittura becere esultanze.

Il patron, schietto con i giornalisti e talmente integerrimo con i dipendenti, al punto da mettere fuori rosa giocatori di spicco dei biancocelesti pur di far rispettare loro i contratti, è però anche persona di grande ironia e lo dimostra anche in questo caso, smentendo alla velocità della luce la notizia.

Si parla di una corsa in ambulanza per portarlo all'ospedale romano, di "accertamenti del caso" e di primi riscontri positivi. Ma il senatore di Forza Italia chiarisce: "Non si è trattato di alcun malore". Pur confermando di essersi "sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone".

"Il senatore - si legge nella nota - ringrazia il personale medico per la professionalità e l'attenzione ricevuta, e rassicura tutti coloro che in queste ore hanno manifestato affetto e vicinanza". "Queste so' le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?", ha scherzato poi il patron laziale al telefono con i giornalisti dell'agenzia LaPresse. "Chi mi manda maledizioni dovrà sopportarmi ancora a lungo". A molti tifosi laziali delusi per le campagne acquisti saranno fischiate le orecchie.