Coronavirus, Claudio Ranieri: "Serie A falsata, ma è giusto giocare"

13 aprile 2020 a

a

a

“Per me sarà sempre un campionato falsato perché non c’è stata regolarità completa”. Parole di Claudio Ranieri, che si è espresso sulla possibile ripresa della Serie A: “Poi però capisco che sia giusto giocare per decretare i vincitori e le retrocessioni sul campo”. Per ora l’incertezza regna sovrana, si possono fare solo ipotesi sul se e quando si riprenderà, dipende tutto dall’evoluzione dell’epidemia da coronavirus. L’allenatore della Sampdoria non è entusiasta riguardo ad un’eventuale ripartenza, ma soprattutto chiede che la salute dei calciatori venga tutelata: “I medici devono decidere se è il caso di far ripartire tutto o meno. Io dico solo che questa è una malattia ancora sconosciuta: sarà il caso di spingere al massimo questi ragazzi? E poi basterà un mese di preparazione per giocare tre partite a settimana? Se si deciderà di ripartire, andranno prese tutte le precauzioni”.

Uefa, agosto di fuoco: tre settimane per Champions ed Europa League. Ecco il piano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.