Coronavirus, serie A senza Var: "Basta uscire dalle roulotte", Casarin inchioda Nicchi

Il designatore Marcello Nicchi ha scatenato una polemica quando ha paventato l’ipotesi di una ripresa della serie A senza Var. Il motivo risiederebbe nel fatto che gli uomini del Var non potrebbero essere confinati in una cabina per rispetto delle nuove norme anti-contagio, ma la soluzione è semplice: basta immaginare una postazione adeguata ai tempi del coronavirus. È di questo parere anche Paolo Casarin, ex arbitro che ha parlato a Radio Rai della ripresa del campionato senza Var: “Un problema facilmente risolvibile, basta prendere una stanza adeguata e non essere allocati in una roulotte. Sono più che altro gli spostamenti pre e post-gara ad essere oggetto di discussione”.

