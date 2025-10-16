Milan senza pace, anche Rabiot fuori: dagli esami, pessime notizie

Libero logo
Maurizio Landini
giovedì 16 ottobre 2025
Brutte notizie per il Milan: Adrien Rabiot è stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l'esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Lo ha annunciato il club rossonero. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni. Il Milan fa poi il punto della situazione sugli altri giocatori acciaccati.

Stupiñán ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo. Saelemaekers si è allenato individualmente sul campo e il recupero procede positivamente. Mentre per Pulisic è previsto un controllo ai muscoli flessori della coscia destra nella giornata di domani, venerdì 17 ottobre.

Il centrocampista francese ex Juve a causa della lesione al soleo rimediata in nazionale, dovrà quindi rimanere ai box per un periodo di tempo piuttosto prolungato. Rabiot dovrebbe restare fuori per circa tre settimane: il suo ritorno in campo potrebbe dunque concretizzarsi entro la prima settimana del mese di novembre. Perciò salterà di sicuro tutti gli impegni dei rossoneri per il mese di novembre: Fiorentina, Pisa e Atalanta. Il rientro potrebbe avvenire contro la Roma o, più probabile, nel match in trasferta contro il Parma.  

