Mino Raiola più inflente di Johan Cruijff, sorpresa in Olanda: "Per me qualcosa di speciale"

16 aprile 2020 a

Secondo un sondaggio della rivista olandese Voetbal International, il personaggio più influente nel calcio dei Paesi Bassi è Mino Raiola, che precede addirittura Johan Cruijff. Incredibile, ma vero. Insomma, con la sua scuderia di assistiti - Da De Ligt a Donnarumma passando per Pogba - l'agente è il "signore del pallone" olandese, ancor più decisivo e influente rispetto al fuoriclasse dell'Ajax e della nazionale dei primi anni '70, scomparso quattro anni fa. "Non sono un'icona come Cruijff che con le sue idee ha cambiato il calcio e la sua influenza dura da 50 anni e resiste anche dopo la sua morte. Quindi averlo preceduto è qualcosa di speciale, ne sono orgoglioso perché c'è voluto del tempo prima che il pubblico mi capisse. Lo trovo bello", ha commentato Mino Raiola.

