Cristiano Ronaldo, il focolaio del coronavirus è vicino: accerchiato, il portoghese sta per tornare in Italia

Allarme coronavirus per Cristiano Ronaldo. Il portoghese si trova all’isola di Madeira, che però al momento non sembra più essere tanto sicuro per evitare il rischio di contagio. Stando alle indiscrezioni dei media locali, è stato scoperto un focolaio del Covid-19 proprio a Camera do Lobos, dove c’è la villa in cui CR7 vive con la famiglia. Le autorità locali hanno immediatamente disposto il cordone sanitario, Ronaldo si trova ad una ventina di chilometri dalla zona rossa: il portoghese sarebbe comunque tranquillo e dovrebbe tornare a Torino nei prossimi giorni, in vista della ripresa degli allenamenti con la Juventus e prima ancora della quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi torna dall'estero.

