Serie A, fumata grigia dal vertice Figc-governo: quante richieste dei club per la ripartenza

Fumata grigia. Il vertice tra il governo e la Figc si è concluso con un nulla di fatto sulla ripresa degli allenamenti e dei campionati. Ancora non ci sono date, solo ipotesi più o meno valide: nulla cambierà fino a quando il governo non prenderà una decisione. “Ho ascoltato con grande attenzione le diverse protezioni - ha dichiarato Vincenzo Spadafora - nei prossimi giorni mi confronterò con il ministro della Salute e il comitato tecnico scientifico, dopodiché prenderemo una decisione”. Il mondo del calcio attende quindi le nuove disposizioni in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti. Nel frattempo i club hanno avanzato delle richieste per la ripresa in totale sicurezza: da quelle sanitarie a quelle normative, senza dimenticare aspetti come l’eventuale obbligo di quarantena di tutta la squadra in caso di giocatore contagiato, la scelta delle sedi delle partite o le conseguenze di eventuali lockdown regionali.

