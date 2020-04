Moise Kean, party fino a tarda notte: le immagini della quarantena violato. L'Everton: "Siamo sotto choc"

26 aprile 2020 a

Colpo di testa per Moise Kean, l'attaccante italiano dell'Everton ed ex Juventus, finito nella bufera per aver violato la quarantena e le regole relative al distanziamento social per prendere parte a un festino. La notizia viene rilanciata dal Daily Star, che ha pubblicato alcuni screenshot da un gruppo privato su Snapchat in cui si vede l'attaccante al party casalingo, forse si tratta del suo stesso appartamento. Immagini che hanno suscitato la reazione dell'Everton, che si è detto "scioccato" dal comportamento del suo tesserato. Una fonte vicina al calciatore ha spiegato al tabloid britannico che "Moise e i suoi amici chiaramente pensavano che le regole applicate al Paese non contassero per loro... la festa è stata selvaggia ed è durata sino alle prime ore del mattino". L'Everton ha fatto sapere al Daily Stare che sono "scioccati nel venire a conoscenza della violazione delle linee guida del Governo da parte di un suo tesserato. Siamo delusi, tali azioni sono inaccettabili. I medici stanno facendo un lavoro straordinario e il modo migliore per mostrargli rispetto è fare il possibile per proteggerli". Ora Kean rischia una pesante sanzione economica da parte del club di Liverpool.

