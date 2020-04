Pippo Inzaghi, 23 anni dopo: "Il dito nel sedere di Neqrouz? Fu devastante"

28 aprile 2020 a

a

a

Pippo Inzaghi e il dito di Neqrouz nel sedere: a distanza di 23 anni l’attaccante piacentino e Bobo Vieri hanno ricordato l’incredibile episodio di Bari, tra tante risate e incredulità in una diretta Instagram, una delle tante che in questo periodo di quarantena sta facendo. L’ex attaccante di Milan e Juventus Inzaghi ha raccontatp un aneddotto della sua lunga esperienza con la maglia numero 9 bianconera in un lontano Bari-Juventus, con il difensore biancorosso Rachid Neqrouz che ad un certo punto, prima di un calcio d’angolo, palpeggiò il sedere di Inzaghi durante la mischia.

"In campo anche d'estate, i campionati vanno terminati". L'aut aut di Inzaghi dopo il coronavirus

"Fu devastante. Lui mi viene vicino, alla prima palla mi dà una botta sui co…oni. Mi giro e faccio: ‘ma stai scherzando?’ A fine primo tempo sono andato da Lippi e gli detto: “Tirami fuori, se no gli do una gomitata” perchè non avevo preso palla per quanto mi ero innervosito. Mi dissero che lui lo aveva già fatto con altri ma io non me lo aspettavo. Però quando ci fu la partita di ritorno a Torino, parlai con Montero e lo caricai a dovere. Al primo calcio d’angolo sento ‘bumburubum’ e vedo Neqrouz a terra...”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.