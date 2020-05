Musa Barrow, la promessa dopo il coronavirus: "Ho perso degli amici. Il primo gol sarà per loro e per Bergamo"

05 maggio 2020 a

“Ho perso degli amici. Il mio primo gol, quando riprenderemo a giocare, sarà dedicato a loro e a Bergamo”. Parole di Musa Barrow, l’attaccante gambiano classe ’98 che è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta. “Ho perso gente che mi ha aiutato - ha rivelato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport - sostenuto, dato consigli, anche allevato nella casa in cui stavo ai tempi delle giovanili. Penso a don Fausto Resmini e alla moglie di Dino, un signore pieno di umanità”. Il talento del Bologna è pronto a tornare in campo, ma alle giuste condizioni: “Ricominciare? In sicurezza però. Certe situazioni non andranno mai dimenticate. In Gambia diciamo che il calcio ha il potere di salvarti la vita, se può dare anche un sorriso, ben venga”.

