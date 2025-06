Juve, "perché ti devo prendere?": la telefonata Comolli-Gasperini finisce malissimo

La Juventus ha confermato Igor Tudor come allenatore della prima squadra per la stagione 2025-2026. Una scelta nel solco della continuità con la socrsa stagione e di fatto anche un attestato di merito per il tecnico che ha portato la squadra in Champions rimediando ai disastri della gestione di Thiago Motta. Ma in questa storia c'è un retroscena svelato da Sandro Sabatini di Mediaset. Una telefonata tra il direttore generale dei bianconeri Damien Comolli e l'ex tecinico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. Come è noto l'ex tecnico dei bergamaschi adesso guida la Roma con Claudio Ranieri spostato in dirigenza. Un ticket che nemmeno la Nazionale è riuscita a mettere in discussione dato che proprio Sor Claudio ha rifiutato la chiamata di Coverciano.