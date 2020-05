Juventus, Higuain non è tornato: "Ritardo non del tutto concordato", il caso si complica

11 maggio 2020 a

a

a

Un piccolo mistero avvolge Gonzalo Higuain: il suo ritorno a Torino slitta ancora. Il giocatore della Juventus era infatti volato in Argentina all'inizio dell'emergenza coronavirus per assistere la madre, malata da tempo. E oggi, lunedì 11 maggio, TuttoSport fa sapere che il Pipita avrebbe ottenuto dal club qualche giorno di permesso in più per motivi personali. Un ritardo che però non sarebbe del tutto concordato con la dirigenza e che, in un periodo in cui le voci sul suo addio si rincorrono copiose, altro non fa che complicare la situazione e aumentare i dubbi. Higuain, infatti, sarebbe in fase di trattativa avanzata con il River Plate (il contratto con la Juve scade a giugno 2021).

Juventus, grana Gonzalo Higuain: "Non si muove dall'Argentina", il Pipita ora ha paura del coronavirus

Milan, la versione di Suso: il giorno in cui Giampaolo è crollato. Una fine a tempo record

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.