Ferrari, Charles Leclerc saluta Sebastian Vettel: "Momenti di tensione in pista, ma lo rispetto"

Dalla prossima stagione Charles Leclerc sarà a tutti gli effetti il pilota di riferimento in casa Ferrari. Fine del dualismo con Sebastian Vettel, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato. L’annuncio ufficiale di Maranello ha scosso la Formula 1, che attende sempre gli sviluppi del coronavirus per capire se sarà possibile correre a partire dal mese di luglio. “È stato un onore per me essere stato il tuo compagno di squadra - è il messaggio che Leclerc ha affidato ai social - abbiamo condiviso momenti di tensione in pista: alcuni sono andati molto bene, in altre occasioni invece non è finita come volevamo”. Al di là degli screzi, il pilota monegasco ha sottolineato che “c’è sempre stato rispetto tra noi, anche se non veniva percepito dall’esterno. Non ho mai imparato così tanto da un compagno di squadra come ho potuto fare con te”.

Sfuma il sogno-Hamilton, in Ferrari Carlos Sainz junior. E se Seb non si ritira... che intreccio

