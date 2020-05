Gianluca Vialli si confessa: "Il tumore? Sto bene, ma temo che possa tornare"

14 maggio 2020 a

Dopo qualche tempo, Gianluca Vialli è tornato a parlare della sua durissima battaglia contro il tumore al pancreas. Lo ha fatto in un colloquio col Times, dove ha confessato tutti i suoi timori: ""Fisicamente sto bene e sto riacquistando i muscoli - ha spiegato -. ma sono ancora molto spaventato e preoccupato". Il punto è che "ogni volta che mi sveglio o che vado a letto con un po' di mal di pancia o di mal di testa o con qualche linea di febbre, penso subito 'oddio, è tornato' e credo ci vorrà tanto tempo prima che riesca a sbarazzarmi di questa sensazione", ha sottolineato. Timori difficili da domare, dopo due anni terribili, in cui Vialli ha perso 16 chili, capelli, barba e sopracciglia. "In questa situazione sei fragile e non puoi sapere di aver sconfitto la malattia fino a quando non passano alcuni anni senza avere problemi", conclude Gianluca Vialli.

