Inter su Edinson Cavani, sul piatto cinque milioni più bonus: occhio all'Atletico Madrid

E se Lautaro Martinez se ne andasse davvero, magari al Barcellona che lo corteggia in modo serratissimo? Ecco Edinson Cavani: l'Inter punta su di lui, che del Psg di fatto non ne può più (a gennaio ha comunicato che a fine stagione la sua strada si separerà da quella del club). Cavani arriverebbe a parametro zero - il contratto è infatti in scadenza - e i nerazzurri sono pronti ad offrirgli cinque milioni a stagione più bonus per due anni, insomma una riduzione d'ingaggio rispetto a quello attuale che non è chiaro se l'uruguagio acceterà. Per certo, anche l'Atletico Madrid è sulle tracce dell'ex Napoli. Tutto in un mese e mezzo, insomma. Dove finirà Edinson?

