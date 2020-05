Dopo la Bundesliga, anche la Liga riparte: c'è la data ufficiale, manca solo la serie A

23 maggio 2020 a

“La Liga riprenderà la settimana che inizia lunedì 8 giugno”. Così il premier Pedro Sanchez ha ufficializzato il ritorno in campo dei club della massima serie spagnola, interrotta lo scorso 23 marzo a causa dell’emergenza coronavirus. Presto verrà indicata la data precisa della ripresa: l’ipotesi più probabile è legata a venerdì 12 giugno, quando dovrebbe andare in scena il derby di Siviglia. A stretto giro di posta è attesa l’ufficializzazione della Liga, che sta lavorando anche a tutte le misure necessarie per la ripresa del campionato in totale sicurezza. Se la Bundesliga è tornata in campo ormai da due settimane, resta l’attesa per la serie A, che non ha ancora sciolto le riserve sulla ripartenza.

