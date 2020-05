Milan, crac Zlatan Ibrahimovic: si teme un lungo infortunio, è già finita?

25 maggio 2020 a

a

a

Addio, Zlatan Ibrahimovic? Il Milan riprende gli allenamenti e lo svedese si ferma subito, nella partitella con cui si concludeva la sessione. Servito con un lancio, Ibra è scattato e ha sentito una forte fitta al polpaccio. Dunque è rimasto a terra dolorante e poi è stato portato negli spogliatoi con la macchina: dopo la doccia è uscito zoppicando vistosamente. Per lui si teme un lungo stop: potrebbe essere coinvolto anche il tendine d'Achille. Ibra sarà sottoposto a degli esami per capire l'entità dell'infortunio, ma il sospetto a Milanello è che lo stop sarà lungo. E che, dunque, la parabola di Zlatan in rossonero sia nuovamente terminata.

Niente rinnovo, Milik rompe col Napoli: la mossa per avere (subito) la maglia della Juve

Falli da coronavirus, regolamento stravolto in Serie A? Per cosa si rischia l'ammonizione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.