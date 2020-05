Milan, sospiro di sollievo per Ibrahimovic: tendine d'Achille integro, la stagione non è finita

26 maggio 2020 a

Per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic una buona notizia, un sospiro di sollievo: dopo l'infortunio della vigilia in allenamento, i primi esami hanno escluso una lesione al tendine d'Achille. Lo svedese, fa sapere il club con un comuicato, ha riportato una "lesione del muscolo soleo del polpaccio destro", questa la diagnosi dopo la visita alla clinica Columbus. Per Ibrahimovic, ora, è previsto un nuovo controllo medico tra dieci giorni. Il tempo di recupero, però, non dovrebbe protrarsi per oltre un mese. Insomma, la stagione rossonera di Zlatan non è ancora finita.

