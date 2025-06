Milan, Igli Tare tenta il colpo sensazionale: 70 milioni sul piatto, ecco per chi

Igli Tare lo ha detto la scorsa settimana: il Milan cerca una seconda punta da mettere in competizione con Santiago Gimenez, così da responsabilizzare di più il messicano. Il nome circolato nelle ultime ore è quello di Viktor Gyokeres, 27enne attaccante dello Sporting Lisbona a chissà dove. Una trattativa però molto complessa, considerando le cifre dell’operazione: 70 milioni circa. La concorrenza è il secondo punto critico, dato che Gyokeres lo vuole mezza Europa, Premier League e Arsenal nello specifico.

Per provare a portare Gyokeres serve una squadra che lotti per il campionato, una rassicurazione che ha voluto in merito anche Luka Modric, prima di accettare la corte rossonera. Il tesoretto sul mercato c’è dopo le cessioni di Reijnders al City, di Theo Hernandez all'Al Hilal, di Morata e probabilmente anche Thiaw al Como. Furlani ha già messo in cassa la bellezza di 144 milioni, da investire sul mercato, anche se una parte sarà necessaria per aggiustare il bilancio. Con lo svedese e con il suo Sporting Lisbona un tentativo verrà fatto, senza perdere il filo del discorso e tenendo quindi vive alternative: Vlahovic, Mitrovic, Retegui, Embolo, Gonçalo Ramos e via dicendo.