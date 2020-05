Duvan Zapata erede di Diego Costa: l'Atletico Madrid ci prova, ma per l'Atalanta ci vogliono almeno 60 milioni

26 maggio 2020 a

a

a

Duvan Zapata è finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Lo riportano diversi quotidiani spagnoli, secondo cui il colombiano è in cima alla lista dei desideri di Diego Simeone per rinforzare l’attacco. D’altronde Diego Costa inizia ad avere una certa età, mentre Zapata è reduce da due annate strepitose agli ordini di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta potrebbe mettere in conto l’ipotesi di perderlo nella prossima sessione di mercato, ma di certo non senza incassare una cifra adeguata: la valutazione del colombiano è molto alta, i bergamaschi difficilmente lo cederebbero per una cifra al di sotto dei 60 milioni. L’Atletico Madrid è avvisato, ma con l’offerta giusta tutti potrebbero vivere felici e contenti.

Milan, sospiro di sollievo per Ibrahimovic: tendine d'Achille integro, la stagione non è finita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.