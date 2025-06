Theo Hernandez, "no all'Arabia". Milan beffato: chi lo vuole

Colpo di scena Theo Hernandez: no all'Arabia Saudita e all'offerta mostruosa degli sceicchi, 18 milioni di euro a stagione. Il terzino sinistro francese resta comunque vicino all'addio al Milan. I rossoneri, che avevano trovato un accordo con l'Al Hilal sulla base di 35 milioni di euro (il contratto con l'ex Real Madrid è in scadenza nel 2026) sperano comunque di monetizzare: Theo, che attualmente percepisce 4,5 milioni a stagione e che per rinnovare aveva chiesto 8 milioni, potrebbe avere infatti in mano una offerta da una big europea.

A 27 anni e reduce da due stagioni assai deludenti dal punto di vista tecnico, agonistico e psicologico, Hernandez non si è ancora rassegnato all'idea di uscire dal calcio che conta, unica chance per giocarsi la convocazione ai Mondiali 2026 con la Francia. Da questa speranza derivano la notte richiesta al Milan per riflettere e il no all'Al Hilal. Secondo la Gazzetta dello Sport il difensore, da poco diventato padre per la seconda volta e a Milano dal 2019, non ha fretta di chiudere entro il Mondiale per club al via la prossima settimana e confida che si possa sbloccare una trattativa per tornare in Spagna. Sul tavolo ci sarebbe infatti un interessamento concreto nei suoi confronti da parte dell'Atletico Madrid di Simeone.