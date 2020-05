Brescia, anche Cellino scarica Mario Balotelli: "Un errore portarlo qua"

29 maggio 2020 a

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, dopo aver pubblicamente espresso la tristezza nel constatare come Balotelli non fosse più con la testa al Brescia, ha ammesso: "Portarlo al Brescia è stato un errore. Non è interessato al futuro del club". Lo riporta Sportmediaset.

Mario Balotelli ricompare, ma... Brescia, il durissimo confronto con la dirigenza: sirene dal Brasile

SuperMario a inizio settimana non si è presentato all'allenamento, salvo poi parlare con la dirigenza nei giorni successivi. "Penso che entrambi abbiamo commesso un errore - ha ribadito Cellino alla Bbc -. Portarlo a Brescia, nella sua città, pensavo lo spingesse ad impegnarsi molto, ma al tempo stesso penso sia stato gestito male dal mio precedente allenatore. Se retrocediamo sarà libero di andare dove vuole e penso che non gli piaccia più stare in Italia".

