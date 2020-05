Olimpiadi, l'uomo della Raggi anti-Giochi candidato per il Coni: l'ultima follia grillina

30 maggio 2020 a

Daniele Frongia, assessore allo Sport, ex vicensindaco e uomo di fiducia della sindaca di Roma Raggi ha risposto a un bando di Sport e Salute (società pubblica nata dalle ceneri di Coni Servizi) per il ruolo di amministratore delegato di Coni.Net, azienda che fornisce i servizi informatici al Comitato olimpico nazionale e alle federazioni. Lo scrive il Corriere della Sera.Lo aspetterebbe un contratto biennale da 160 mila euro all'anno. In Fratelli d'Italia però già denunciano "l'ennesimo tentativo di spartizione di poltrone da parte dei grillini".

La notizia è stata confermata dallo stesso Frongia su Facebook, anche se ha precisato che non si tratta di una fuga "verso miglior vita", ma di "una legittima e trasparente candidatura per una posizione aperta legata allo sport nell'ambito delle mie competenze professionali da oltre 20 anni. Sono sempre stato e sono al fianco di Virginia per portare avanti il mio lavoro nel migliore dei modi, per il bene della Città e dei romani". Una scelta che risulta un po' paradossale visto che Frongia sostenne il no alla candidatura di Roma alle Olimpiadi.

