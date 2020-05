Maratona serie A, le anticipazioni sul calendario: cambiano gli orari e su Juve-Lazio…

31 maggio 2020 a

a

a

Non è ancora stato ufficializzato il nuovo calendario della serie A, ma l’Ansa ha fornito diverse anticipazioni. Innanzitutto sono confermate le tre nuove fasce orarie: solo 10 partite su 124 saranno disputate alle 17.15 (e nessuna squadra giocherà più di due partite in diurna), mentre saranno una cinquantina gli incontri delle 19.15 e oltre la metà quelli delle 21.30. Curiosamente nessuna delle partite che verranno programmate alle 17.15 sarà a Napoli e Lecce. Grande attesa anche per sapere quando si giocherà la sfida scudetto tra Juventus e Lazio: la data probabile sembra essere lunedì 20 luglio, quindi dovrebbe essere un posticipo.

