Federcalcio, la Figc dà l'ok a playoff e algoritmo, anche per Europa e retrocessione. Bocciata la Lega di Serie A

08 giugno 2020 a

a

a

Il Consiglio della Figc riunitosi a Roma ha bocciato la proposta della Lega di Serie A sulla ripresa del campionato. Respinta quindi l'ipotesi dei club di non assegnare lo scudetto e di congelare le retrocessioni in caso di nuovo stop della stagione, almeno se i verdetti non fossero già aritmetici. Quindi in caso di blocco definitivo della stagione: in caso di necessità, si ricorrerà anche all'algoritmo, che servirà a stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni. Lo scrive Sportmediaset.it.

"Iniziativa senza precedenti", la Figc annuncia il Fondo Salva Calcio: cifra da non credere, a quanto ammontano gli aiuti

Eventuali playoff sarebbero disputati in caso di stop dopo una sola giornata o addirittura prima della ripartenza. Con il blocco eventuale invece deciso dopo 2 giornate disputate, si passerebbe all'utlizzo dell'algoritmo senza assegnare lo scudetto. Per il calcio femminile invece è stato deciso lo stop definitivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.