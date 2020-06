Matheus Nascimento, l'attaccante brasiliano di 16 anni che vale 50 milioni senza aver mai debuttato col Botafogo

14 giugno 2020 a

a

a

Se non è un recordo, poco di manca. A 16 anni non ha ancora esordito in prima squadra nel Botafogo ma il brasiliano Matheus Nascimento ha già sulle proprie spalle l'impegnativa clausola di rescissione da 50 milioni. Il baby bomber (150 gol nelle giovanili del club bianconero di Rio de Janeiro) diventerò presto un craque del mercato, roba alal Neymar insomma, anche perché spesso le regole dei trasferimenti non rispecchiano il reale valore del giocatore, ma solo il suo potenziale. E qui ce n'è molto, giurano i dirigenti del Botafogo. Anche perché il nome è simile a quello di un altro Nascimento, Pelè. Basterà come atto di fede?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.