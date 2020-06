Juventus, la sorella di Cristiano Ronaldo massacra Maurizio Sarri: "Come si fa a giocare così?"

18 giugno 2020 a

Cannonate contro Maurizio Sarri da parte di Elma Aveiro, la sorella di Cristiano Ronaldo. Un grosso caso alla Juventus dopo il ko col Napoli in finale di Coppa Italia: "Cosa altro può fare? Da solo non riesci a fare miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque... Testa alta, di più non poteva fare", ha scritto Elma su Instagram, riferendosi ovviamente al fratello. Parole condivise anche dalla madre di CR7, Dolores, che ha messo un "like" al post della figlia. Già, a casa di Cristiano Ronaldo si fatica a digerire le sconfitte. E ad acuire la tensione le due partite poco brillanti del fenomeno portoghese in questa ripresa, prima col Milan e poche ore fa col Napoli. E il suo "clan" punta il dito contro mister Maurizio Sarri, sempre più solo e isolato, sempre più in difficoltà.

