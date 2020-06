Francesco Totti, parte la fiction: il suo ruolo al figlio di Castellitto. Monica Guerritore sarà mamma Fiorella

18 giugno 2020 a

a

a

Francesco Totti sarà la voce narrante della fiction su di lui in sei puntate. Il suo ruolo, anche se manca ancora l’ufficialità, sarà interpretato da Pietro Castellitto, figlio di Sergio. Per il ruolo della madre sarebbe stata scelta Monica Guerritore. Le riprese, programmate per febbraio, causa coronavirus dovrebbero partire a fine luglio. La fiction è tratta dalla autobiografia Un capitano scritta dall'ex calciatore con il giornalista Paolo Condò.

"Che cosa mi hanno offerto, ero convinto all'80%". Totti, retroscena inediti sul passaggio (sfumato) al Real Madrid

C'è un problema: la scelta del protagonista. Basta guardare le foto di Totti e Castellitto jr e salta agli occhi la scarsa somiglianza. L'attore è stato anche sottoposto nei mesi scorsi a lunghe sedute di trucco: quattro ore di lavoro al giorno, che - second l'Agi - non avrebbero dato però i risultati sperati, tanto che anche la stessa produzione avrebbe pensato a un certo punto, anche per ragioni di età, a una sostituzione. Cosa, poi, archiviata sul nascere. Non è ancora invece trapelato nulla sull’attrice che interpreterà la moglie di Totti, Ilary Blasi, mentre Monica Guerritore come scritto sarà mamma Fiorella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.