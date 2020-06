Stefano Sensi, ancora un infortunio: distrazione del bicipite femorale destro

Iellato

Stagione sfortunata per Stefano Sensi che si ferma per il quinto infortunio con l'Inter. Gli esami strumentali effettuati dall'ex centrocampista del Sassuolo hanno evidenziato una distrazione del bicipite femorale destro. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana per stabilire gli esatti tempi di recupero. Ovviamente per il momento salterà sicuramente la sfida contro la Sampdoria, in programma domenica alle 21.45 a San Siro.

Eriksen illude l'Inter, Mertens la gela: il Napoli in finale di Coppa Italia contro la Juve dell'ex Sarri

Si complica così il lavoro di Conte e anche quello di Beppe Marotta. L’ad nerazzurro ha infatti concordato con il Sassuolo il riscatto obbligatorio del cartellinoe: un accordo che, alla luce del nuovo stop, si sta rivelando un boomerang per il club di Suning, sottolinea Fanpage.it.

