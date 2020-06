Ilaria D'Amico contro la sorella di Cristiano Ronaldo: "Critiche a Sarri? I familiari non devono intervenire"

20 giugno 2020 a

La sorella di Cristiano Ronaldo, dopo il ko della Juventus col Napoli in finale di Coppa Italia, ha aspramente criticato su Instagram Maurizio Sarri, il mister bianconero. Parole che ovviamente non hanno aiutato, poiché l'atmosfera, per l'allenatore, alla Juventus ora non è delle migliori. E in difesa di Sarri si è schierata Ilaria D'Amico, la conduttrice di Sky Sport e compagna di Gigi Buffon, che ha preso posizione contro Elma Aveiro, sorella di CR7. Intervistata da Rai Radio 1 , la D'Amico ha affermato: "Io appartengo alla vecchia scuola, per cui familiari, fratelli e mogli non usino i social, perché molto spesso poi sono i mariti o i fratelli a non apprezzarlo. Se io fossi un giocatore di calcio vorrei esprimere il mio pensiero ma non è che amerei tanto che Gigi o mia madre scrivessero al posto mio. I familiari non devono diventare commentatori". Difficile darle torto.

