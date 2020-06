Serie A, l'Atalanta non conosce virus: travolto il Sassuolo, doppietta di Zapata. Ma il Gasp si fa espellere

21 giugno 2020 a

a

a

Sono passati oltre 100 giorni dallo stop forzato dal coronavirus, eppure per l’Atalanta nulla sembra essere cambiato. La banda del Gasp è ripartita esattamente da dove aveva interrotto, giocando un calcio splendido e travolgendo gli avversari a suon di gol. Stavolta è toccato al Sassuolo tornare a casa con quattro reti sul groppone: ai bergamaschi è bastato un tempo per mettere al sicuro il risultato, grazie ai gol di Djimsiti e Zapata (più gli altri due annullati dal Var), seguiti dall’autogol di Bourabia. Dopo il 3-0 dell’intervallo, l’Atalanta ha calato il poker nella ripresa con l’attaccante colombiano, autore di una doppietta. L’unica nota stonata è l’espulsione di Gian Piero Gasperini a risultato già acquisito: è arrivato il rosso per proteste, seguito dal gol della bandiera del Sassuolo, segnato da Bourabia. I bergamaschi consolidano così il quarto posto in classifica e mettono pressione all’Inter terza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.