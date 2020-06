Serie A, Lukaku e Lautaro fanno 30: l'Inter riparte dal 2-1 sulla Samp e resta in scia della Juve

22 giugno 2020 a

a

a

In un San Siro vuoto a causa delle nuove norme anti-coronavirus, l’Inter ritrova la vittoria battendo per 2-1 la Sampdoria. Gli uomini di Antonio Conte disputano un primo tempo di livello, reagendo da grande squadra dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli. I nerazzurri dovevano vincere per rimanere in scia della Juventus (capolista a -6) e lo hanno fatto, trascinati dalle giocate di Eriksen e dai gol di Lukaku e Lautaro. Il belga ha raggiunto quota 18 in campionato, mentre l’argentino è salito a 12 centri: l’ultima volta che l’Inter poteva vantare due giocatori con almeno 12 gol segnati in un campionato risaliva all’anno del triplete (Milito ed Eto’o nel 2010). Nella ripresa la squadra di Conte ha accusato un calo e la Samp ne ha approfittato per riaprire la partita con Thorsby, ma non ha poi trovato il guizzo giusto per tentare di strappare un punto. All’Inter per il momento va bene così.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.