Mirko Antonucci, Il talento della Roma fuori rosa dal Vitoria Setubal: ha pubblicato video e foto dopo una sconfitta

Burrasca

22 giugno 2020 a

MIrko Antonucci, talento del vivaio giallorosso, in prestito al Vitoria Setubal, in Portogallo, è nell'occhio del ciclone per alcune foto postarte su Instagram assieme alla sua fidanzata, Ginevra Lambruschi. Due giorni fa, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Boavista, Antonucci ha pubblicato prima delle foto della sua vita privata e poi un video su Tik Tok e la società non l’ha presa bene. Attaccante fuori, anche se né a lui né al suo agente è stato comunicato per ora nulla di ufficiale, fa sapere l'edizione on line della Gazzetta dello Sport.

Il ragazzo, intanto, si è scusato “con tifosi, allenatore, club e compagni” con un post su Instagram in portoghese in cui ha detto che avrebbe lasciato i social e che era consapevole “degli errori fatti”, ma ha disattivato i commenti. Per adesso sembra però che il Vitoria Setubal sia ancora deluso e che Antonucci, in prestito secco fino al termine della stagione, possa anche essere rimandato a Roma.

