Andrea Dovizioso, il pilota della Ducati caaduta in una gara di motocross: ansia per la spalla sinistra

28 giugno 2020 a

a

a

Andrea Dovizioso, il pilota della Ducati in MotoGp, è caduto mentre stava partecipando alla prima prova del campionato regionale di motocross dell'Emilia Romagna sul tracciato di Faenza e si potrebbe essere fratturato la clavicola sinistra. Il pilota si è recato subito all'ospedale di Forlì per gli accertamenti del caso: Aveva avuto dalla Ducati il permesso di allenarsi con il cross in una gara ufficiale a tre settimane esatte dal via del 2020 in pista, previsto a Jerez il 19 luglio.

Niente MotoGp in Italia, cancellato anche il Mugello: "Non troviamo una soluzione"

Sarebbe finito a terra all'atterraggio di uno dei salti presenti sul tracciato del "Monti Coralli". Eventuali e possibili fratture metterebbero in dubbio la sua partecipazione al primo appuntamento della MotoGP al termine del lockdown,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.