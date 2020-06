Alex Zanardi, "si decide tutto questa settimana": come sta veramente dopo operazione e coma

29 giugno 2020 a

Si è aperta una settimana cruciale per Alex Zanardi, ricoverato in terapia intensiva. L'ex pilota di Formula 1 resta per ora intubato e in coma farmacologico. A giorni i medici potrebbero decidere di diminuire il dosaggio dei farmaci e di risvegliarlo. Solo così potranno essere valutati gli effetti del trauma cranico e facciale subiti dall'atleta e il conseguente intervento neurochirurgico per cercare di riparare i danni.

Una prima decisione potrebbe essere presa dallo staff medico interdisciplinare che segue il decorso clinico del campione paralimpico già mercoledì. Prosegue, intanto, in condizioni cliniche stabili la degenza di Zanardi, sempre in prognosi riservata. Ha trascorso la decima notte ospedaliera senza sostanziali variazioni. I parametri cardio-respiratori e metabolici sono "stabili", rimanendo grave il quadro neurologico.

