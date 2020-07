Equitazione, Fise Campania: Spera vince l'oro nel salto ostacoli ai campionati regionali

07 luglio 2020 a

a

a



Si è svolta presso le strutture della A.S.D. Grifondoro di Pontelatone (CE) è l’edizione 2020 del Campionato Regionale di Salto Ostacoli. 270 atleti presenti, nel rispetto delle normative vigenti per il Covid-19. La direzione tecnica è stata affidata ad Emanuele Zoccola in qualità di showdirector. Positivi i commenti a fine campionato da parte dei cavalieri e degli istruttori per la progressione tecnica dei percorsi disegnati nei tre giorni di gara dallo chef de Piste, il lombardo Francesco Vano, che ha espresso particolare apprezzamento sul valore dei binomi messi in campo. Non sono mancate le sorprese e le conferme grazie alla formula delle tre manche che si è conclusa, nella gara del Campionato assoluto, in un avvincente barrage a tre dove a vincere è stato il giovane Gustavo Spera che ha montato con precisione e freddezza battendo l’esperto e bravo Pasquale Datena e la bravissima amazzone Alessandra Carile. La premiazione si è svolta alla presenza del presidente della FISE Campania Vincenzo Montrone. Speaker ufficiale della manifestazione Filippo Grispini che da quattro anni è voce degli eventi più importanti in Campania.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.