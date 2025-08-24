Us Open, rissa in campo tra Gomez e Grenier: insulti e mani alzate

La tensione in uno slam, specie se l'ultimo della stagione, può giocare brutti scherzi e far saltare i nervi anche a fior di professionisti. Ma quello che è successo in campo agli Us Open tra Federico Gomez e Hugo Grenier ha pochi precedenti in un mondo solitamente sobrio e misurato come quello del tennis.

Siamo all'ultimo turno delle qualificazioni, si gioca per accedere all'ambito tabellone principale che garantisce punti in classifica e anche un buon gruzzoletto. La posta in palio, insomma, non è solo la soddisfazione sportiva. Il francese Grenier, numero 188 al mondo, è leggermente favorito rispetto all'argentino 206 nel ranking Atp

In vantaggio di un set e sul 4-0 nel secondo, il transalpino perde però la bussola e Gomez riesce a recuperare e pareggiare il conto. La partita è riaperta e ancora lunga, ma qui il sudamericano non si trattiene e provoca lo staff del rivale: "Parlate ora", sirivolge ai francesi con un cenno. Grenier non la prende bene e gli si avvicina a muso duro: lo scontro da verbale diventa fisico, i due si portano a pochi centimetri l'uno dall'altro, le mani alzate con fare minaccioso. Solo l'intervento del giudice di sedia, che scende dal trespolo e li separa fisicamente, evita che la situazione degeneri in rissa vera e propria.

Resta il nervosismo sul campo 10 di Flushing Meadows, con Grenier che dà del "disonesto" all'avversario. E Gomez che a sua volta ammette: "Mi sono arrabbiato per un paio di cose che ho sentito da fuori, che non sono proprio belle da dire. La verità è che mi sono concentrato sul vincere e… secondo, la Francia", con riferimento polemico alla finale dei Mondiali di calcio 2022 vinta da Messi e compagni contro i Bleus guidati da Mbappè. Palloni e palline, insomma. Rotanti. Per la cronaca, alla fine ha vinto proprio Gomez, 6-2 al terzo set.