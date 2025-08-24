Rosanna Lambertucci senza censure: "Il sesso alla mia età"

Come si fa arrivare a 80 anni in forma come Rosanna Lambertucci? Semplice: mangiare bene e sano, fare attività fisica, amare. E anche un po' di attività sotto le lenzuola. A svelarlo è la stessa conduttrice pioniera della divulgazione scientifica in tv.

"Christian Barnard nel mio salotto in tv venne a raccontare il primo trapianto di cuore al mondo. Io e il professor Umberto Veronesi abbiamo fatto la prima autopalpazione al seno in diretta televisiva. Giulio Andreotti volle essere ospite nella mia trasmissione non per parlare di politica, ma per confessare il suo vero demone: la cefalea", ricorda alcuni dei momenti memorabili della sua carriera, tra i quali va annoverata anche una brillante partecipazione a Ballando con le stelle.

Due anni fa si è sposata, a testimonianza di come passione e sentimento siano eterni. E poi certo, sottolinea, "Ogni mattina faccio palestra, soprattutto sollevamento pesi" per mantenere un buon tono muscolare. "Poi vado a correre e almeno due volte alla settimana faccio venire a casa uno specialista di ginnastica posturale: stare troppo al computer non arreca danni solo alla colonna vertebrale, ma influisce anche sull’apparato digerente e su altri organi".

A tavola "ogni mattina almeno due tazze di tè verde: aiuta il famoso microbiota, alleato del sistema immunitario. Poi uova cotte con poco condimento e pane tostato" e la sera si concede una pasta: "Se te ne fai settanta grammi e con un condimento leggero, parlo di poco olio o verdure, la pasta non ingrassa. Ma soprattutto lo faccio perché fa riposare bene".

A letto. però, non c'è tempo solo per dormire: "Penso che l’attività sessuale sia un nodo molto importante nel percorso diciamo di maturazione. Ma quello che è davvero sorprendente e non credo di saperlo spiegare bene è la qualità del sesso a ottant’anni: naturalmente non può più essere un esercizio ginnico, ma diventa un esercizio di profonda, appagante, magica intimità. In una parola: è bellissimo".

