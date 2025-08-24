La sinistra italiana sale sul carro di Macron

Per rendere l’idea dell’ennesimo cortocircuito a sinistra: poco meno di un anno fa, ospite della festa di Avs, Riccardo Magi, segretario di +Europa, era stato sonoramente fischiato dalla platea dei militanti del partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Un momento di tensione tra forze politiche alleate causato dalla politica estera: a Magi, infatti, Avs rimproverava - e rimprovera tuttora - il fatto di essere favorevole all’invio di armi all’Ucraina. Basti pensare che in Parlamento i gruppi parlamentari di Bonelli e Fratoianni spesso hanno presentato mozioni, insieme al M5S, per interrompere il flusso di materiale bellico a Kiev. Da questo si deduce, a livello logico, che Avs sia contraria all’escalation militare in Ucraina. A maggior ragione se questa prevede, ad esempio, l’invio di soldati sul terreno, come propongono i “volenterosi” Stati europei, in primis la Francia di Emmanuel Macron.

Tutto questo, però, ieri non ha impedito ecco il cortocircuito - proprio a Bonelli di prendere le parti del capo dell’Eliseo nella polemica che oppone la Francia al vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a proposito del possibile invio di un contingente militare in Ucraina. Scontro, come è noto, che ha spinto Parigi a convocare l’ambasciatore italiano.