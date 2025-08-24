Boniface torna in Germania, il Milan in grossi guai

Il weekend nero del Milan passa dal campo alla scrivania: Victor Boniface tornerà in Germania in giornata e il suo approdo in rossonero si fa sempre più improbabile a causa delle condizioni fisiche non ottimali.

Dal club di via Aldo Rossi per ora non si chiude del tutto alla possibilità di finalizzare la trattativa con il Bayer Leverkusen definita in settimana, un prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Una decisione infatti è attesa in giornata ma tutto sembra far pensare a una fumata nera. Dopo due giorni di serrate visite mediche restano troppi i dubbi sulle condizioni del ginocchio del 24enne attaccante nigeriano, che ha riportato per ben due volte la rottura del crociato (sia pure nelle stagioni 2018/19 e nel 2020/21) e già a mezzo servizio (per problemi muscolari) nell'ultima stagione in Bundesliga.

Il suo valore tecnico non si discute, ma il Milan ha bisogno di un giocatore integro e che possa far fare il salto si qualità in attacco a una squadra apparsa spuntata e raffazzonata in avanti e inconcludente sotto porta nel primo match di Serie A disputato sabato sera, contro la Cremonese, e perso clamorosamente 2-1 a San Siro. La gara contro i grigiorossi ha evidenziato come in assenza di Rafa Leao, infortunato e unico attaccante capace di inventare qualcosa negli ultimi 20 metri, il solo messicano Santiago Gimenez, ancora una volta spaesato, e l'americano Pulisic (per una volta più fumo che arrosto) non possano bastare.

Con il reparto offensivo dello scorso anno smantellato (Jovic svincolato, Abraham non riscattato e volato in Turchia, il baby Camarda in prestito al Lecce e Okafor venduto per 20 milioni al Leeds per fare cassa), il ds Igli Tare si ritroverà ora costretto a inventarsi qualcosa sul mercato. Servono altre 2 punte ma le opzioni si stanno consumando: il danesino dello Sporting Lisbona Harder sembra a un passo dal Rennes, Hojliund va verso il Napoli, Vlahovic ha chiesto troppo per lasciare la Juve. Gli ultimi giorni di trattative possono regalare sorprese, ma al Milan oggi servono certezze.