Patric, il morso a Donati? La stangata contro il giocatore della Lazio: lungo stop e maxi-multa

08 luglio 2020 a

a

a

Una follia, quella di Patric, difensore della Lazio, che ha rifilato un morso a Donati del Lecce nelle battute finali del match di martedì 7 luglio, in cui i salentini hanno piegato i biancocelesti per 2-1. E ora arriva anche la decisione del Giudice Sportivo di Serie A. Una stangata: quattro giornate di squalifica e multa da 10mila euro. Mano pesante per un gesto sconcertante. Nel frattempo, Patric si è anche scusato con l'avversario direttamente dal suo profilo Instagram, dove ha scritto: "Giulio Donati ti chiedo scusa per il gesto che ho fatto: è stata mancanza di lucidità. Intanto ti faccio un grosso in bocca al lupo a te e alla tua squadra per il resto del campionato". Immediata la risposta del giocatore del Lecce: "Sono cose che in momenti di alta tensione possono capitare, quando uno capisce l'errore e chiede scusa la cosa resta in campo senza rancore", ha concluso.

"Non sono qui per fare la mascotte". Ibra segna, vince e dice addio al Milan? La bomba contro Elliott

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.